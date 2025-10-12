Aruser@s Weekend
Miguel, un niño de 5 años que ha superado un cáncer, vuelve al cole un año después: este es el vídeo del recibimiento de sus compañeros
El pequeño que protagoniza este vídeo que recoge Aruser@s en su sección de los 'Superolés' ha superado un cáncer que lo ha tenido alejado de las aulas durante todo un año.
Con timidez pero emocionado, Miguel vuelve a su colegio después de un año sin asistir y sus compañeros de clase le tienen preparado un recibimiento muy especial, como vemos en este vídeo que recoge Aruser@s, también en su versión 'Weekend'.
Los niños aplauden a su amigo y le dan la bienvenida con globos para celebrar que ha conseguido vencer al cáncer tras someterse a un tratamiento de quimioterapia.
En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús y Angie Cárdenas se muestran entusiasmados con la noticia de su regreso. "Está el pobre... míralo", comenta el presentador con un hilo de voz.
"Le han echado de menos y él a ellos también", comenta la colaboradora.