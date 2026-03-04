Una pedida de mano entre salchipapas desata las risas en Aruser@s: "Un escenario poco lujoso, pero lleno de amor"

Aruser@s suma una nueva y sorprendente declaración de amor a su colección. Esta vez, la romántica escena no tuvo lugar en un entorno de ensueño, sino frente a un banquete de salchipapas.

Han sido numerosas las veces que hemos visto pedidas de mano en el plató de Aruser@s. Algunas mas surrealistas que otras, desde románticas y de auténticas locuras a otras que terminan siendo un terrible 'tierra, trágame'.

La pedida de mano que presenta en este caso Alfonso Arús aún cuesta de catalogar. Como vemos en el video sobre estas líneas, un marido esta disfrutando de un banquete de salchipapas con su mujer cuando el camarero se acerca con una bandeja de metal donde ha puesto con kétchup: "¿quieres cásate conmigo?".

Una cena con sorpresa que ha hecho estallar de la risa a los colaboradores de Aruser@s. "El escenario no es lujoso, pero ha resultado mas que suficiente para lograr el 'si, quiero', lleno de amor", asegura Alfonso Arús.