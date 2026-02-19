Ahora

El vídeo del nuevo final feliz de El Rey León reescrito por la inteligencia artificial

'Spoiler alert': si no has visto este clásico de Disney, mejor no sigas leyendo. Pero si alguna vez soñaste con un final distinto la IA lo ha hecho realidad.

Entre las reivindicaciones históricas de la audiencia, incluida Tatiana Arús, se pedía un nuevo final para El Rey León.¿Qué pasaría si cambiamos la historia? Ahora, gracias a la inteligencia artificial, la icónica muerte de Mufasa ha sido reimaginada para que todo termine en alegría.

"En esta versión, Scar no lanza a Mufasa por el acantilado y logra salvar su vida", comenta entre asombro Alfonso Arús desde el plató. "Me encantaría tener la opción de aquellos libros donde, según la página que eligieras, podías escoger un final diferente", añade Tatiana Arús, recordando la nostalgia de los cuentos interactivos.

"Es una escena dramática y, aunque pasen los años, cada vez que la ves da pena", apunta Rocío Cano, mientras Alba Gutiérrez plantea una nueva incógnita: "¿Y si Simba conoce a Timón y Pumba en este final alternativo?".

