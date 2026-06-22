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El vídeo de Manuel Carrasco y David Bisbal cantado por sorpresa 'La reina del baile' en Sevilla

Manuel Carrasco ha sorprendido a sus fans durante su concierto en La Cartuja, en Sevilla, donde cantó con David Bisbal sobre el escenario 'La reina del baile'.

El vídeo de Manuel Carrasco y David Bisbal cantado por sorpresa 'La reina del baile' en Sevilla

Manuel Carrasco ha vuelto a conquistar Sevilla. Y es que durante el tercero de los cuatro conciertos que va a dar, el artista ha sorprendido a sus fans al contar con la participación de David Bisbal, con el que ha cantado sobre el escenario 'La reina del baile' en el estadio de La Cartuja. "Es un auténtico lujazo poder disfrutar en directo de ellos", destaca Tatiana Arús al ver la actuación en este vídeo.

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