David Bisbal entrega a Lola Índigo el Premio Evolución Artística en los Billboard Latin Women

Lola Índigo ha recibido de las manos de David Bisbal el Premio Evolución Artística en la gala de los Billboard Latin Women in Music 2026.

Lola Índigo ha triunfado con su actuación en los Premios Billboard Latin Women in Music 2026, donde ha interpretado dos canciones. Y es que la artista ha estrenado la canción 'Tus iniciales' y también ha cantado uno de sus grandes éxitos: 'Verde' Además, la cantante ha sido galardonada por su trayectoria con el Premio Evolución Artística, que se lo ha entregado David Bisbal. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.