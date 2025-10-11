El surrealista vídeo del hombre que finge estar bajo los efectos del fentanilo para reservar una plaza de parking

En Aruser@s no da crédito al ingenioso, y perturbador, método de un hombre para guardar sitio a su mujer para que pueda aparcar el coche: simula estar bajo los efectos del fentanilo

Sabemos que conseguir una plaza paraaparcar el coche en pleno centro de una ciudad es una misión imposible, pero la táctica que ha utilizado este estadounidense para reservar un sitio vacio ha dejado sin palabras a los colaboradores de Aruser@s.

Fingiendo estar bajo los efectos del fentanilo, un joven ha deambulado en circulos, dentro del hueco vacío, mientras esperaba a que llegara el coche de su pareja.

"El hombre interpreta perfectamente su papel hasta que llega chica", asegura Alfonso Arús. Para María Moya es una muestra de "verdadero amor", mientras que para Alfonso Arús es un "auténtico jeta".

"Jeta es para el resto, para la mujer que le está haciendo el favor hacer eso y perder la vergüenza yo le apruebo", insiste María Moya, que no da su brazo a torcer.

