Katy Perry y Justin Trudeau, juntos: las fotos que confirman su relación tras su separación de Orlando Bloom

Tras separarse de Orlando Bloom, a Katy Perry se le relacionó con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado con estas fotografías abrazados.

A principios de verano se hacía pública la ruptura de Katy Perry y Orlando Bloom, quien acudió en solitario a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia mientras la artista se encontraba de gira. Tras la confirmación de la ruptura, comenzaron los rumores de una posible relación de la cantante con Justin Trudeau.

Unos rumores que cogieron fuerza cuando se vio al exprimer ministro canadiense dándolo todo en un concierto de Katy Perry y que se afianzaron después de verles cenar juntos en Montecarlo. Sin embargo, ahora estos rumores se han confirmado con estas imágenes de la nueva pareja abrazada en un barco en Santa Bárbara, California.

"Pasaron unos días a bordo del yate", explica Tatiana Arús al mostrar en este vídeo las imágenes, en las que se puede ver cómo, incluso, el político toca el culo de la cantante mientras la abraza.

