Una joven española que vive en Alemania se emociona al recuperar su cartera gracias al gesto de un desconocido

María, una joven española afincada en Alemania, relata en Tiktok cómo un hombre logró devolverle su cartera perdida pese a no tener la dirección exacta: "Solo tenía mi DNI español y una tarjeta de donante de órganos".

María, una joven española que vive en Alemania, relata con alegría el bonito gesto que ha tenido un señor al devolverle la cartera que había perdido y entregarla en su casa.

"Estaba tan tranquila en el trabajo cuando me llama mi compañera de piso diciéndome si había perdido la cartera porque había ido un hombre a traérmela", cuenta María a sus seguidores. Según dice, el señor hizo lo imposible para dar con su casa: "Lo más gracioso es que la dirección de mi DNI es la española, pero al mudarme recientemente me dieron una tarjeta de donante de órganos que la rellené con mis datos y la dirección actual".

Por si fuera poco, en la dirección no se especificaba el número de la casa, por lo que el señor "fue uno a uno llamando a todos los vecinos de la urbanización". "Dejo la cartera a mi compañera de piso y se fue sin decirle nada, ¡un besote muy grande, de verdad!", agradece María.

Desde el plató de Aruser@s, aplauden la "buena obra" del hombre, pero aseguran, entre risas, que "no tendrían tanta suerte como la chica". Todos menos Angie Cárdenas, quien perdió hasta en dos ocasiones el móvil y pudo recuperarlo sin problemas.

