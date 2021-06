Paula del Fraile ha explicado en Aruser@s que este lunes perdió la cartera en una gasolinera y una persona se la ha traído hasta la puerta de Atresmedia para devolvérsela.

"Ayer al salir de aquí con el empanamiento que tenía y me dejé la cartera olvidada encima del coche en la gasolinera. Arranqué y allí se quedó la cartera. Volví a buscarla, di mil vueltas", ha explicado la periodista.

"Un buen samaritano vino a la puerta de Atresmedia, me la dejó en seguridad. No se quien es porque no estaba ya, pero quiero darle las gracias de Aruser@s. Hay gente muy buena por el mundo", ha zanjado Fraile.