Una española que vive en Alemania expone el cartel que se ha encontrado en un parking: "¿Nos están poniendo al mismo nivel?"

"Mujeres/discapacitados. ¿Nos están poniendo al mismo nivel? He podido aparcar ahí tan fácil porque los hombres no aparcan ahí para respetar a las mujeres", expone una joven española, que muestra el cartel que ha visto en un parking de Alemania.

Alfonso Arús muestra el viral de @keepbuildinggg, una joven española que vive en Alemania y ha compartido con sus seguidores el cartel que ha visto en un parking y le ha dejado sin palabras.

"Algunos tildan el cartel de machismo y otros de seguridad, porque así no tienes que recorrer todo el parking para salir", informa Hans Arús, que expone el vídeo para que el resto de tertulianos opine.

"Este cartel, 'Frau', significa mujer en alemán. Mujeres/discapacitados. ¿Nos están poniendo al mismo nivel? Con razón me ha parecido tan fácil aparcar. He podido aparcar ahí tan fácil porque los hombres no aparcan ahí para respetar a las mujeres. En España os tiene que volar la cabeza con esto, ¿no? Creo, yo no sé, ¿Qué pensáis?", manifiesta la española, incitando al debate a sus seguidores.

