El vídeo de Inés García sobre la obsesión de Lamine Yamal con la pelota: "Pensaba que estaba hablando de sus perros"

Inés García ha tenido un intento frustrado de enseñar los juguetes que ha comprado con Lamine Yamal a sus perros: "Cuando he sacado la pelota, se acabó, él ya no quería participar en nada, solo quería hacer toques".

Inés García y Lamine Yamal han mostrado en este vídeo los juguetes que han comprado a sus perros. Según explica Tatiana Arús, la influencer intentaba hacer un juego para mostrar los diferentes objetos, sin embargo, Lamine va a su bola y se los acaba de derribando.

La propia Inés lo ha explicado así en sus redes sociales: "He intentado hacer el haul, pero en el momento en el que he sacado la pelota, se acabó, él ya no quería participar en nada, solo quería hacer toques y llegar a un número".

"Hasta que no ha dicho que se ha puesto a hacer toques pensaba que hablaba de los perros", confiesa Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús señala que "es una ventaja": "El día que se pone pesado, le lanzas una pelota como si fuera un perro, y ya está". "Tiene tres mascotas Inés, los dos perros y Lamine", bromea Alba Sánchez.

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