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El vídeo de Inés García sobre la obsesión de Lamine Yamal con la pelota: "Pensaba que estaba hablando de sus perros"

Inés García ha tenido un intento frustrado de enseñar los juguetes que ha comprado con Lamine Yamal a sus perros: "Cuando he sacado la pelota, se acabó, él ya no quería participar en nada, solo quería hacer toques".

El vídeo de Inés García sobre la obsesión de Lamine Yamal con la pelota: "Pensaba que estaba hablando de sus perros"

Inés García y Lamine Yamal han mostrado en este vídeo los juguetes que han comprado a sus perros. Según explica Tatiana Arús, la influencer intentaba hacer un juego para mostrar los diferentes objetos, sin embargo, Lamine va a su bola y se los acaba de derribando.

La propia Inés lo ha explicado así en sus redes sociales: "He intentado hacer el haul, pero en el momento en el que he sacado la pelota, se acabó, él ya no quería participar en nada, solo quería hacer toques y llegar a un número".

"Hasta que no ha dicho que se ha puesto a hacer toques pensaba que hablaba de los perros", confiesa Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús señala que "es una ventaja": "El día que se pone pesado, le lanzas una pelota como si fuera un perro, y ya está". "Tiene tres mascotas Inés, los dos perros y Lamine", bromea Alba Sánchez.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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