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El vídeo de humor que destapa "las mentirijillas" de los camareros: "La merluza es fresa, lleva a 20 bajo cero un mes"

"Si algún día supiéramos lo que piensan los camareros algunas veces se parecería a esto", explica Alfonso Arús al mostrar este vídeo de humor sobre "las mentirijillas que sueltan algunos camareros".

El vídeo de humor que destapa "las mentirijillas" de los camareros: "La merluza es fresa, lleva a 20 bajo cero un mes"

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo de humor que ha publicado el jefe de un bar sobre "las mentirijillas que dicen todos los camareros". Por ejemplo, cuando no saben diferenciar cuál es el café sin lactosa o el tipo de cerveza y lo dice a voleo.

"El de sin lactosa es el del azúcar amarillo", afirma rotundo el camarero al cliente para luego darse la vuelta y susurrar: "Qué co** sé yo cuál era el de sin lactosa". Por otro lado, cuando el camarero recomienda una "merluza superfresca" al cliente y este le pregunta si de verdad es fresca.

"Superfresca, hazme caso", asegura el camarero al cliente para, luego, darse la vuelta y volver a susurrar: "Superfresca, está a 20 bajo cero desde hace 25 días, por lo menos". Por último, sobre cuál es la cerveza Mahou y cuál la Estrella, aunque el camarero señala a los clientes cada caña, luego reconoce a solas que salen del mismo tirador porque "saben igual".

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