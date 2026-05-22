Alfonso Arús, a la hamburguesería que regala comida según tu apellido: "Este negocio sería una ruina en España"

Una hamburguesería argentina se ha convertido en fenómeno viral gracias a una promoción que regala hamburguesas a clientes con determinados apellidos. Y los colaboradores de Aruser@s no tardan en comprobar cómo muchos de ellos podrían comer gratis.

Las promociones más originales triunfan en redes sociales y la última en hacerse viral ha dejado sin palabras a los colaboradores de Aruser@s. Se trata de una hamburguesería de Argentina que regala hamburguesas dependiendo del apellido que tengas.

"Este negocio sería una ruina en España", comenta entre risas Alfonso Arús. Y es que la lista de apellidos incluidos en la promoción coincide con algunos de los más comunes en España.

"¡A Elizabeth y a mí nos interesa, porque te regalan una hamburguesa si te apellidas Sánchez o Fernández!", celebra la tertuliana Alba Sánchez mientras repasa otros apellidos incluidos en la campaña: Ramírez, Rodríguez, García, Hernández, Pérez o Martínez, entre muchos más.

Sin embargo, la colaboradora también lanza un pequeño jarro de agua fría a quienes ya están pensando en aprovechar la oferta. "No hace falta que salgáis corriendo de casa, porque esta hamburguesería está en Argentina”", aclara entre bromas.

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