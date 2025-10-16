Alfonso Arús, del nuevo bolso Birkin de Georgina Rodríguez de 240.000 euros: "Lo lleva abierto y luego el ladrón mete la mano"

Alfonso Arús analiza los bolsos Birkin que se compra Georgina Rodríguez: Ese no se cierra, las mujeres lo lleváis abierto y el ladrón mete la mano con una facilidad tremenda".

Georgina Rodríguez "se ha dado un pequeño capricho", destaca Alfonso Arús, que explica que la pareja de Cristiano Ronaldo "se ha comprado un bolso Birkin de cocodrilo". Se trata de un Birkin Himalaya que cuesta alrededor de 340.000 euros, explica Tatiana Arús, que confiesa una cosa que le ha sorprendido: "Ella tiene la versión Diamond, que es uno de los más caros del mundo porque tiene diamantes".

"Pero ese es para grandes acontecimientos", explica el presentador de Aruser@s, que ironiza sobre que el bolso nuevo, al ser más barato, "es para ir al mercado". "Ese no se cierra, las mujeres lo lleváis abierto y el ladrón mete la mano con una facilidad tremenda", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Rocío Cano asegura que es un bolso para llevar en el antebrazo: "Luego el bíceps se nota mucho porque pesa".

