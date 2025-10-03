El asombro de un español que vive en Holanda al descubrir cómo se come allí: "Pan con cosas"

Desde su TikTok, '@eldiariodevics', un joven español que vive en Holanda comparte con humor su desconcierto ante las costumbres alimenticias locales: "No me mola una mierda, ¡yo me traigo mi comida española!".

Un español que vive en Holanda desvela a sus seguidores cómo comen allí y cuáles son los platos típicos en su día a día. Desde su canal de TikTok '@eldiariodevics' y mientras pasea, explica a los internautas las diferencias que tienen en el estilo de comer con España.

"Aquí, básicamente, sobre las 12:00-13:00, en vez de comer un plato como haríamos los españoles, lo que hacen es coger pan y ponerle cosas", comenta el joven, enumerando qué tipo toppings suelen añadir: "Humus, crema de cacahuetes, Nutella, virutas de chocolate y todas esas mierdas". "Y esa es su comida del día", dice asombrado.

Una costumbre que lo pilló por sorpresa en sus primeros días trabajando allí: "Dije, '¡pero qué coño es esto!'". "Y pensaréis, '¿estarán todos como focas?' Pues la verdad es que están todos bastante delgados porque, como van en bici a todos los lados, ¡lo quemarán todo!", se pregunta, añadiendo que "en realidad tampoco es tanta cantidad de comida".

Lo que está claro es que al joven no le convence este estilo de vida: "No me mola una mierda, yo me traigo mi comida española".

Desde el plató de Aruser@s, a Alfonso Arús no le desagrada el cambio. "Si el pan es bueno...", se plantea Angie Cárdenas. "Te están poniendo un humus, no un lomo queso con sus pimientos", dice Hans Arús, quien tampoco da su brazo a torcer.

