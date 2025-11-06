Tom Brady clona a su perro al igual que Paris Hilton y Milei: "Ha reconocido que no podía superar el duelo"

Tom Brady ha emitido un comunicado explicando que ha clonado a su perro fallecido porque no podía superar el duelo por su pérdida.

Alfonso Arús destaca que Tom Brady "se ha sumado a la moda de clonar a su mascota". La expareja de Gisele Bündchen ha emitido un comunicado después de que los reporteros vieran que el jugador de fútbol americano saliera del gimnasio con un perro idéntico a su perro fallecido.

"Él reconoció que clonó a su perrito porque no podía superar el duelo", explica Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas afirma que "el perro físicamente se parecerá pero el carácter será diferente". "Yo lo veo complicado", afirma, por su lado, Alfonso Arús.

Por último, Tatiana Arús destaca otros famosos que también han clonado a sus perros fallecidos como Paris Hilton o Milei.

