Ahora

Virales de Aruser@s

En Aruser@s se desata el debate entre los tertulianos: ¿comer o domir?

¿Qué se disfruta más, comer o dormir? Los colaboradores de Aruser@s responden a la gran pregunta y el plató está dividido.

En Aruser@s se desata el debate: ¿comer o domir?

El viral de un niño que no se decide entre darle otro mordisco al bocata o seguir dormido ha desatado un interesante debate en el plató de Aruser@s: ¿comer o dormir ?.

Los tertulianos del programa han respondido a esta sencilla pero trascendental pregunta y aunque la mayoría del equipo no ha dudado en elegir el placer de comer, especialmente cuando el hambre aprieta, Patricia Benítez y Alba Gutiérrez han defendido con firmeza la gloria de un buen descanso.

"Soy madre, prefiero dormir", señala Alba Gutiérrez, mientras que Hans Arús asegura que no hay nada mejor que comer una buena fabada.

¿Y tú, qué prefieres?.

Las 6 de laSexta

  1. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil contra Lula da Silva
  2. El FBI publica un vídeo del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en su huida y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información
  3. Netanyahu carga contra Sánchez y le acusa de amenazar a Israel agarrándose a una frase sobre "armas nucleares"
  4. El consejo del Sabadell rechaza la OPA de BBVA por unanimidad y recomienda a sus accionistas "no aceptar la oferta"
  5. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El príncipe Harry hace una visita sorpresa a Kyiv
  6. ¿Dónde está Beatriz? Se cumplen 33 días desde que desapareció sin dejar rastro en Oliva