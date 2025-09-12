En Aruser@s se desata el debate entre los tertulianos: ¿comer o domir?

¿Qué se disfruta más, comer o dormir? Los colaboradores de Aruser@s responden a la gran pregunta y el plató está dividido.

El viral de un niño que no se decide entre darle otro mordisco al bocata o seguir dormido ha desatado un interesante debate en el plató de Aruser@s: ¿comer o dormir ?.

Los tertulianos del programa han respondido a esta sencilla pero trascendental pregunta y aunque la mayoría del equipo no ha dudado en elegir el placer de comer, especialmente cuando el hambre aprieta, Patricia Benítez y Alba Gutiérrez han defendido con firmeza la gloria de un buen descanso.

"Soy madre, prefiero dormir", señala Alba Gutiérrez, mientras que Hans Arús asegura que no hay nada mejor que comer una buena fabada.

¿Y tú, qué prefieres?.