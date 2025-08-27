Ahora

Danzad, malditos

El divertido vídeo viral de José Felipe, el bebé que baila como si fuera un auténtico cowboy

José Felipe, el niño que protagoniza este divertido vídeo viral, ha conquistado el corazón de nuestros amigos de Aruser@s... y destrozado el suelo de su casa a base de dar zapatazos bailando esta canción.

El divertido vídeo viral de José Felipe, el niño que baila como si fuera un auténtico cowboy

¿Quién es José Felipe? Si aún no lo conoces, dale al play al vídeo sobre estas líneas porque te va a encantar. José Felipe es el niño que protagoniza este divertido contenido viral que ha conquistado a nuestros amigos de Aruser@s.

Entre zapatazos, saltos y movimientos endiablados, el pequeño, que se ha enfundado sus botas y su gorro para parecer un auténtico vaquero, baila como los que realizan la coreografía del videoclip que ve en su televisor.

"¡Es buenísimo!", exclama Angie Cárdenas entre carcajadas. "Se sabe todos los pasos de la banda", destaca Hans Arús. "Lo habrá visto 300.000 veces, porque es que lo clava. Lo cuadra perfectamente", cree Alfonso Arús.

Quienes también lo habrán visto (y no sabemos si bailado) hasta la saciedad son sus pobres padres, apuntan en el plató del programa de laSexta.

