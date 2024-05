Conchita es una de las participantes de la última edición de 'Tu cara me suena', el animado concurso musical de Antena 3. La cantante se ha puesto en la piel de Kylie Minogue, María Becerra, Cyndi Lauper o Taylor Swift. Pero su cambio más radical lo podremos ver en el próximo programa.

La cantante se convierte en Dioni, parte del dúo Camela. Y para transformarse en la versión más perfecta de él, Conchita tuvo un maestro excepcional: el propio Dioni. El cantante se prestó a enseñarle sus característicos movimientos y giros, con los que anima todas sus actuaciones. Además, Conchita se enfrentó a la actuación junto a Ángeles Muñoz, la otra parte del dúo, que va a cantar junto a ella 'Lágrimas de amor', uno de los temas más conocidos del grupo.

"La gente no me reconocían", afirma la cantante. "Me lo pasé muy bien", añade. "Esta actuación de hoy, no os la perdáis... lloré de la risa", afirma Valeria Ros, que también participa en el programa. Tras la actuación, Conchita tuvo que 'enfrentarse' a la opinión de Dioni. Como explica, "el Dioni flipó, me dijo que podía reemplazarle en su gira".