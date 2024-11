El vídeo de David Bisbal sangrando tras abrirse la ceja: "Duele, tendré que pedirle consejo a Topuria"

No parece ser la semana de David Bisbal. Y es que si primero al cantante se le rompió el pantalón por la entrepierna en plena actuación, ahora se ha abierto la ceja tras un golpe con la puerta.

"Me he hecho un Laura Pausini", destacaba David Bisbal al darse hace unos días que se le había roto el pantalón por la zona de la entrepierna en plena actuación. Ahora, el cantante ha compartido un divertido vídeo tras pegarse un golpe en la frente.

"Me pegué un golpe con la puerta y me he roto la ceja", cuenta el cantante mientras sangre por la frente y la nariz. "Buen momento", se oye decir a su mujer, Rosana Zanetti. Por su parte, el cantante afirma que le duele un poco y bromea: "Tendré que pedirle consejo a Topuria".