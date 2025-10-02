Alfonso Arús confiesa su anécdota con el exmánager de Julio Iglesias: "Me ayudó a conseguir las dos primeras entrevistas"

Alfonso Arús destaca que Fernán Martínez, exmánager de Julio Iglesias, es "un tipo excepcional" que le ayudó a conseguir sus dos primeras entrevistas al artista: "Una personal en Londres y otra telefónica en Antena 3".

Fernán Martínez, exmanager de Julio Iglesias, ha hablado con los reporteros sobre la posibilidad de que Julio Iglesias se mude a Galicia. "Allá en Galicia lo que se come son nécoras y centollos y percebes, es totalmente distinto a lo que a él le gusta", asegura Martínez que afirma que a Julio Iglesias le gusta el Mar Caribe: "En ese pueblo no hay sol ni mar".

Por otro lado, una reportera pide al exmánager que les avise cuando quede con el artista. "Eso es lo que yo hacía, mi trabajo era avisar a los paparazzi y a las cámaras de que íbamos a estar en tal sitio", destaca Martínez, que confiesa el lema que le decía al cantante: "Los famosos tienen que tener las tres 'p', los periodistas, los policías y las p****".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús destaca que Fernán Martínez "es buenísimo": "A mí me ayudó mucho a conseguir las primeras entrevistas. Una personal en Londres y otra telefónica en Antena 3 Radio". "Es un tipo excepcional y muy cualificado", asegura el presentador, que destaca que él mismo dice que es "un contador de historias".

"Estuvo mucho tiempo después de Alfredo Fraile, que fue el primer gran mánager de Julio Iglesias", concluye Alfonso Arús.

