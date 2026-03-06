El vídeo de Arcángel comiendo paella mientras anuncia su gira en España que alucina a Alfonso Arús

Arcángel ha anunciado que el 13 de mayo estará en Barcelona y el 14 en Madrid comiendo una llamativa paella en este vídeo, que deja alucinado a Alfonso Arús al ver que lleva, incluso, escamas de sal.

"Arcángel ha anunciado sus próximos conciertos en España comiendo una paella", destaca Alfonso Arús, que, alucinado, explica que "es una paella con espárragos blancos". "España, esta vez sí que la vamos a liar", destaca el artista en el vídeo, donde anuncia que el día 13 de mayo estará en Barcelona y el 14 en Madrid, "la octava maravilla".

Tras ver el vídeo, Tatiana Arús destaca que "es un despropósito": "Además de la música flamenca de fondo, pero si os fijáis acaban de emplatar la apella poniéndoles escamas de sal". "Además, tienen guisantes que creo que están crudos porque tienen color verde radioactivo", afirma la colaboradora.

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "lo de las escamas de sal es novedad": "Si el arroz está bien hecho, no necesita sal adicional". "Pero, ¿a dónde ha ido este hombre?", se pregunta el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que a ella también le gustaría saber dónde está ese restaurante. "Yo creo que es en su país", señala Tatiana Arús,

