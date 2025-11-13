Alfonso Arús analiza el vídeo de Almeida bailando un chotis: "Parece un pelícano"

Alfonso Arús y Angie Cárdenas analizar este vídeo en el que José Luis Martínez-Almeida se vuelve a atrever a bailar un chotis: "Parece la caja de música cuando la abres y está la bailarina con la pierna abierta".

José Luis Martínez-Almeida se ha animado a volver a bailar un chotis después de las críticas surgidas por el chotis de su boda. "Ya han pasado dos años y ha querido rememorar ese mítico momento con motivo del 175 aniversario del chotis", afirma Tatiana Arús, que enseña en el vídeo cómo un señor interrumpe el baile de Almeida para darle unas indicaciones de los pasos a seguir.

"Parece la caja de música cuando la abres y está la bailarina con la pierna abierta", asegura Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús, por su parte, destaca que el alcalde de Madrid "parece un pelícano" bailando el chotis. Por su parte, Tatiana Arús confiesa que pensaba que las indicaciones del señor le habían quedado claras a Almeida, pero en os últimos pasos "se ve que no".

"Tampoco hace falta separar tanto las piernas", detalla Angie Cárdenas, que bromea: "Creo que se ha desgastado la suela del zapato dando vueltas".

