Alfonso Arús propone a Chris Martin (Coldplay) un concurso de 'kiss cam' en sus conciertos: "¿Son amantes?"

Tras la 'pillada' al CEO de Astronomer y su directora de RRHH acaramelados en un concierto de Coldplay, Chris Martin parece seguir la broma en sus shows. Alfonso Arús le propone ahora un nuevo juego: ¿Amantes o pareja?.

Los conciertos de Coldplay se están convirtiendo en un auténtico show (más allá del musical). Y es que, como dice Alfonso Arús: "Ahora Chris Martin tiene doble problema, por una parte que el concierto vaya bien y, por otra, descubrir si la relación que enfocan es real".

"Aquí el mérito es del realizador, que está buscando y se para cuando ve algo raro", opina Óscar Broc, hablando de la gran 'pillada' al CEO de Astronomer y su directora de RRHH acaramelados que colapsó las redes sociales.

Alfonso Arús lanza por su parte una propuesta al cantante de Reino Unido. "Lo bueno sería que tuviera que acertar, que el realizador pusiera la imagen y tuviera que decidir si son amantes o pareja", ríe el presentador, animando al cantante a "afinar" todo lo posible su pronóstico. "Que diga quién de los dos está contento y quién tiene a otro", bromea.