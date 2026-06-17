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El día 24

La vidente que pronosticó la llegada de los extraterrestres durante el Mundial da más datos sobre la abducción de Vinícius y Neymar

Será el 24 de junio en Miami, durante el partido de la selección brasileña. Dos naves nodrizas se llevarán a Vinícius, Neymar y miles de espectadores. Es lo que asegura esta vidente, que ha soñado una y otra vez con lo mismo.

La vidente que pronosticó la llegada de los extraterrestres durante el Mundial da más datos sobre la abducción de Vinícius y Neymar

Entre lágrimas, la vidente que pronosticó que los extraterrestres llegarán a la tierra el 24 de junio de 2026 en pleno Mundial, insiste en su predicción. La mujer ha tenido un sueño premonitorio y cuenta que los alienígenas no solo se van a llevar a Vinícius, Neymar y ella misma, como ya avisó, sino que también abducirán a miles de personas, cuenta Alba Sánchez en Aruser@s.

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