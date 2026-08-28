Alfonso Arús, sobre las novedades de Victoria's Secret en su desfile de 2026: "Es un peligro"

Victoria's Secret anuncia fecha y lugar de su esperado desfile: será el 18 de octubre en Los Ángeles y un de las novedades es que desfilarán personas que no son modelos.

Este 18 de octubre Victoria's Secret tendrá su conocido desfile de ángeles, pero, esta vez, cambia de ubicación y se traslada desde Nueva york hasta Los Ángeles. Entre las novedades, "por primera vez, desfilarán modelos que no se dedican a ello", por lo que se realizará casting: "Por primera vez, muchas personas de a pie van a tener la oportunidad de desfilar". Además, Tatiana Arús destaca que, "una sorpresa para los seguidores es que sortearán algunas entradas".

"Eso es un peligro, porque como las nuevas estrellas anónimas lo hagan mejor que las profesionales...", afirma Alfonso Arús, que insiste en que "es un riesgo": "Será como la casita de Bad Bunny".

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