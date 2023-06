Victoria Federica no para de viajar y, en esta ocasión, se ha codeado de estrellas de Hollywood como Demi Moore. Y es que la sobrina del rey Felipe VI ha acudido junto a una amiga a la presentación de la nueva colección de Max Mara. "No hay desfile que no esté ella", destaca Angie Cárdenas.

Además, Victoria Federica ha roto su silencio con los reporteros en el aeropuerto tras llegar de Estocolmo. La joven ha afirmado que se lo ha pasado muy bien en su viaje, sin embargo, en el momento en el que le preguntan por su hermano, Froilán, cambia de actitud como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.