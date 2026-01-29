El espectacular look de Dakota Johnson en el desfile de Valentino en la Semana de la Alta Costura de París

Tatiana Arús enseña en este vídeo los looks más destacados del desfile de Valentino en la Semana de Alta Costura en París: desde Dakota Johnson a Elton John o Kirsten Dunst.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s el desfile de Valentino en la Semana de la Moda de París, donde se hizo un emotivo discurso de despedida hacia el conocido diseñador de moda, que falleció el pasado lunes 19 de enero en Roma."Una de las modelos sufrió un traspiés", enseña la colaboradora de Aruser@s, que destaca que "llevaba un vestido muy largo".

Por su parte, Elthon John se convirtió en el invitado de honor del desfile, al que también acudieron famosas como Dakota Johnson. "De todas las famosas que hemos visto esta semana, para mí sería la mejor", explica Tatiana Arús, que celebra el look de la actriz: "Vemos que luce una blusa XL y medias con estampado". Por su parte, Kirsten Dunst lució un minivestido azul con manga larga: "Lleva un drapeado frontal".

