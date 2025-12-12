Así suena 'No se me da bien odiarte', la nueva canción de Leire Martínez y Edurne

Leire Martínez y Edurne han estrenado el videoclip de su nueva canción juntas: 'No se me da bien odiarte'. "Desde la época de 'Ella baila sola' no veía un dúo femenino tan bueno", destaca Alfonso Arús.

Después de que Alfonso Arús anunciara la colaboración de Leire Martínez y Edurnetras un vídeo que ambas habían publicado en las redes sociales confirmándolo, ahora las cantantes han ido más allá y han publicado cómo suena su nuevo tema conjunto: 'No se me da bien odiarte'.

Tatiana Arús muestra en el vídeo principal el videoclip de la canción, "un tema pop muy animado". "Oye, pues me gustan las dos", destaca Alfonso Arús tras oír el esperado tema y es que el presentador de Aruser@s afirma que "desde la época de 'Ella baila sola' no veía un dúo femenino tan bueno".

