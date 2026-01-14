Ahora

Revista Semana

Victoria Federica viaja a Abu Dabi con su nuevo novio para presentárselo al rey Juan Carlos

Victoria Federica ha viajado hasta Abu Dabi con su nuevo novio para presentárselo al rey Juan Carlos, que ha cumplido 88 años.

La imagen de Victoria Federica con su nuevo novio en Abu Dabi para presentárselo al rey Juan Carlos

La revista Semana ha apostado en su portada por una exclusiva que protagoniza Victoria Federica. Y es que la sobrina del rey Felipe "pasea su amor por Abu Dabi". "Una Victoria Federica diferente", destaca Alfonso Arús, que reconoce que, al principio, "no sabía que era Victoria Federica".

La influencer aparece en las imágenes con un look deportivo y unas gafas que hacen que el presentador tenga dificultades para reconocerla. La joven, que aparece abrazada al joven con el que, al parecer, habría iniciado una relación, viajó al país donde se encuentra viviendo su abuelo, el rey Juan Carlos, para celebrar su 88 cumpleaños y, de paso, presentar a su nueva pareja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los tocamientos, las vejaciones y el abuso de poder sistematizado en la 'casa del terror' de Julio Iglesias llega a la Audiencia Nacional
  2. Moncloa confirma que Sánchez se reunió dos veces en secreto con Junqueras antes del acuerdo de financiación para Cataluña
  3. Dinamarca advierte que "lo más difícil está por venir" ante la presión de EEUU para hacerse con Groenlandia mientras la isla se reivindica como región danesa
  4. Silencio ensordecedor en el PP ante el apoyo sin fisuras de Ayuso y Almeida a Julio Iglesias tras el escándalo
  5. Trump insta a los manifestantes de Irán a seguir con las protestas y "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"
  6. 'Los domingos' y 'Sirât' encabezan las nominaciones a los Premios Goya 2026 como películas favoritas