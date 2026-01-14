Victoria Federica viaja a Abu Dabi con su nuevo novio para presentárselo al rey Juan Carlos

Victoria Federica ha viajado hasta Abu Dabi con su nuevo novio para presentárselo al rey Juan Carlos, que ha cumplido 88 años.

La revista Semana ha apostado en su portada por una exclusiva que protagoniza Victoria Federica. Y es que la sobrina del rey Felipe "pasea su amor por Abu Dabi". "Una Victoria Federica diferente", destaca Alfonso Arús, que reconoce que, al principio, "no sabía que era Victoria Federica".

La influencer aparece en las imágenes con un look deportivo y unas gafas que hacen que el presentador tenga dificultades para reconocerla. La joven, que aparece abrazada al joven con el que, al parecer, habría iniciado una relación, viajó al país donde se encuentra viviendo su abuelo, el rey Juan Carlos, para celebrar su 88 cumpleaños y, de paso, presentar a su nueva pareja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.