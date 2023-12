La infanta Elena ha conseguido lo imposible: reunir a toda la familia por su 60 cumpleaños en un nuevo restaurante madrileño ubicado cerca del Santiago Bernabéu se dieron cita los miembros de la familia real, en un encuentro en el que la infanta Elena y el rey Juan Carlos han protagonizado un gesto viral. Y es que padre e hija han realizado una especie de saludo secreto que más parecía una coreografía que incluye señal de la cruz en la frente, juego de manos y golpecito en el pecho. como puedes ver en este vídeo.

La reina Sofía ha acudido junto a la infanta Cristina mientras que a la infanta Elena se la pudo ver muy sonriente a la salida junto a sus hijos. La familia real pudo elegir entre dos menús, uno de 150 euros y otro de 110. La diferencia está en el plato principal y en la cantidad de postres. Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia algunos detalles del menú. Por otro lado, Froilán se ha mostrado más relajado con los periodistas tras volver a España y ha dedicado, al igual que Victoria Federica, unas bonitas palabras a la infanta Elena.

"Mamá, gracias por ser tan importante en mi vida y por lo mucho que me has apoyado y ayudado este año que ha sido tan importante para mí", le ha escrito su hijo, mientras que la influencer ha destacado que este año ha vivido momentos difíciles, pero siempre ha notado el apoyo de su madre: "Siempre he notado tu apoyo incondicional, tu cariño y tus buenos consejos a pesar de las diferencias".