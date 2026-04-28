El divertido vídeo de Anabel Pantoja con David en Milán: "Presiento que me va a pedir matrimonio"

"Presiento que me va a pedir matrimonio", confiesa Anabel Pantoja en este vídeo, donde enseña algunos de los momentos en los que se pensaba que su pareja, David, le iba a pedir matrimonio en Milán.

Anabel Pantoja ha compartido un divertido vídeo de su escapada a Milán, Italia, con su pareja y padre de su hija, David. "Presiento que me va a pedir matrimonio", confiesa la sobrina de Isabel Pantoja mientras comparte el gracioso vídeo en el que cree una y otra vez que David le pedirá compromiso, pero todavía no llega...

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