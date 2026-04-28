Alfonso Arús, al ver el vídeo de Isabel Pantoja cantando en su concierto en Lima: "¿Gol de quién?"

Isabel Pantoja ha dado su concierto en Lima, Perú, donde ha tenido como telonera a Lita Pezo, quien ha sorprendido a Tatiana Arús: "Sorprende que esta chica siendo tan joven y de Perú cante tan bien la copla".

Tatiana Arús enseña en este vídeo las primeras imágenes del concierto de Isabel Pantoja en Lima, Perú. Además, la tonadillera se ha reencontrado con Lita Pezo, la artista invitada. "Lita ha sido la telonera de Isabel", explica Tatiana Arús en el plató, donde destaca que "sorprende que esta chica siendo tan joven y de Perú cante tan bien la copla". Por su parte, Alfonso Arús no puede evitar preguntar de quién ha sido gol al ver el elevado tono en el que canta Isabel Pantoja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.