Si viajas más, envecejes menos: el estudio que demuestra que tienes toda la razón en volver a escaparte este fin de semana

Elizabeth López lleva a Aruser@s el estudio que asegura que viajar puede ayudar a envejecer más despacio. "Pero es verdad que viajar no detiene el paso del tiempo", advierte.

"Viajar no detiene el paso del tiempo, pero sí puede ayudar a mantener el cuerpo y la mente más activos", afirma Elizabeth López en Aruser@s tras leer las conclusiones de este estudio de un grupo de investigadores australianos. La periodista recalca que lo importante es "esa sensación de recargar pilas" que solemos tener cuando viajamos. "La clave está en moverse, salir de las rutinas y relacionarse con otras personas para estimular la memoria", explica.

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