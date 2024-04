"Ayer recibí un anuncio de Vueling diciendo que escaneara mi cara para pasar por todos los controles del aeropuerto sin detenerme", destaca Alfonso Arús , que reconoce que no supo hacerlo: "El Ipad no me reconoció la cara". "Algo lo hago mal", afirma el presentador de Aruser@s, que explica que no ha podido asociar su foto con el DNI.

"Haré lo que pueda", insiste Alfonso Arús, que es víctima de un divertido dardo de su hijo Hans: "Lo siento mucho, pero ya estás en la época de pedir a los nietos para hacer cualquier cosa". "No es verdad", responde el presentador en el plató, donde el resto de colaboradores no puede evitar reírse: "Es el único programa donde siempre hay un 'pim, pam, pum' contra el presentador".

Un divertido momento que desata una lluvia de dardos entre varios de los presentes, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.