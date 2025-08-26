Venus en Leo: los signos del zodiaco más compatibles y afectados por el tránsito, según Jabifus

¿Cómo nos afectará a cada signo el tránsito de Venus en Leo esta semana? Jabifus, astrólogo de Aruser@s, nos avanza las compatibilidades en este movimiento apasionado y cargado de magnetismo.

El poderoso tránsito de Venus, que representa el amor y sus vínculos, la belleza y los placeres, en el signo de Leo nos trae armonía y una energía apasionada llena de romanticismo, señala nuestro astrólogo de Aruser@s, antes de avanzar cómo afectará este ingreso a cada signo del zodiaco.

Tras conocer el ranking de los signos del 25 al 31 de agosto, el experto astrólogo nos adelanta las compatibilidades para esta semana.

Se van a entender de 10

Leo con Libra

Sagitario con Acuario

Supermatch

Aries con Capricornio

Géminis con Virgo

Los reyes del drama

Piscis y Escorpio

Cáncer y Tauro

Parejas destinadas al fracaso

Acuario y Virgo

Salseo del cosmos Aruser@

El compromiso oficial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha sido, sin duda, una de las grandes noticias del verano y el equipo de Aruser@s estaba deseando conocer qué tenían que decir las cartas de Jabifus sobre el futuro de la pareja.

El experto asegura que la pareja de 'Acuarios' disfrutará de una boda sin complicaciones donde todo irá fenomenal. "Me sale la carta del Sol, que significa apertura. Pronostico, en unos meses, una revelación muy importante de esta pareja, ¡una noticia bomba! Un embarazo, un proyecto juntos...Será un antes y un después", confiesa Jabifus.