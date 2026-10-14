La venganza viral de una mujer que empapela el coche de su marido con los mensajes de sus amantes

Una mujer despechada ha convertido el coche de su marido en un mural con los mensajes que intercambió con sus amantes.

Cuando una infidelidad sale a la luz, hay quien opta por pasar página y quien prefiere que se entere hasta el último vecino. Esta vez, la protagonista es una mujer que, después de descubrir que su marido le había sido infiel con varias mujeres, ha decidido tomarse la revancha de una forma de lo más llamativa: además de insultarle y tunearle el coche, ha fotocopiado todos los mensajes que él se intercambió con sus diferentes amantes y los ha pegado por todo el vehículo.

"Esto ya es una tendencia", ha comentado Óscar Broc al ver las imágenes. "Aquí lo mismo te llama rata mentirosa, que además te adjunta el mail", ha bromeado el presentador, que no ha pasado por alto el "trabajo de collage" que ha realizado la mujer.

Alba Sánchez, por su parte, se ha fijado en otro detalle. "Vaya rollo de mensajes, hay mucho texto ahí", ha comentado entre risas.

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