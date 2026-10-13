Un pueblo de León alquila su bar por cinco euros al mes y recibe solicitudes "incluso desde Ecuador"

La Devesa de Boñar decidirá el próximo 17 de octubre quién regentará su bar por cinco euros al mes.

La Devesa de Boñar, una localidad leonesa de apenas 40 habitantes, ofrece el alquiler de su bar por cinco euros al mes, con la luz y la calefacción incluidas, a cambio de mantenerlo abierto y vivir en el pueblo.

El objetivo es "evitar que el bar cierre sus puertas, especialmente durante los meses de invierno", cuando la vida en los pueblos pequeños se reduce y los vecinos tienen menos lugares en los que reunirse.

Así lo ha contado Rocío Cano en Aruser@s, donde ha explicado que la propuesta ha tenido una respuesta sorprendente, con numerosas solicitudes de personas interesadas, incluso desde Ecuador. Según ha detallado la colaboradora, la decisión sobre quién regentará el bar se tomará en una junta vecinal prevista para el 17 de octubre.

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