Valeri, tras no presentarse Álvaro Muñoz Escassi al juicio: "Qué casualidad que hoy esté enfermo"

"Teníamos juicio y lo han aplazado porque mandó un certificado de que estaba enfermo", explica Valeri sobre por qué Álvaro Muñoz Escassi no se ha presentado al juicio.

Álvaro Muñoz Escassi y su examante, Valeri Cuéllar, siguen teniendo juicios pendiente los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. El exjinete la demandó por amenazas y Valeri presentó una demanda de revelación de secretos contra el sevillano.

Ahora, meses después de que se vieran las caras en el juzgado para ratificar sus demandas, debían volver a verse, pero no ha sido así. Como explica la propia Valeri en el vídeo a los reporteros, el juicio ha quedado aplazado porque Escassi ha mandado un certificado afirmando que estaba enfermo.

"Qué casualidad que hoy esté enfermo", afirma irónicamente Valeri, que, preguntada también por José LuisÁbalos, exministro de Transportes, afirma rotunda: "Para mí está muerto".

