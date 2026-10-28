La foto viral de Harry Kane y su mujer de niños con David Beckham: así es su bonita historia de amor

Hace 21 años, Harry Kane y su mujer Katie Goodland se hicieron esta fotografía con David Beckham cuando tan solo eran compañeros de colegio. Ahora forman una bonita familia.

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s "una imagen de David Beckham junto al futbolista Harry Kane y su mujer Katie Goodland cuando eran unos niños se ha vuelto muy viral". Según explica Tatiana Arús en este vídeo se trata de una fotografía del año 2005, donde ambos conocieron a Beckham mientras eran compañeros de colegio.

Después de toda la vida juntos, Harry y Katie se prometieron en 2017, se casaron en 2019 y en la actualidad forman una bonita familia con cuatro hijos. Además, el futbolista inglés se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera tras ganar, por primera vez, el Balón de Oro.

En el vídeo que hay sobre estas imágenes puedes ver cómo lo ha celebrado por todo lo alto junto a su mujer, amigos y compañeros de profesión en una discoteca.

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