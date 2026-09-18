El sablazo a una turista en un café de Venecia al pagar 72 euros por un desayuno

Una turista no da crédito al recibir la cuenta en una cafetería de Venecia: 72 euros por dos Aperol Spritz, un sándwich, un cruasán salado y un suplemento de 7 euros por la música en directo.

Hay veces que es mejor tomarse el café en casa. Eso habrá pensado la turista que ha pagado 72 euros por un desayuno en una cafetería de Venecia. Una cantidad que le ha parecido tan desorbitada que decidió compartir el ticket en redes sociales, donde no ha tardado en hacerse viral.

La cuenta incluye dos Aperol Spritz por 34 euros, un sándwich por 15 euros, un cruasán salado por 16 euros y, además, 7 euros de suplemento por la música en directo al estar sentada en la terraza.

"¿Vosotros pagaríais por una banda?", pregunta Angie Cárdenas, señalando que este tipo de suplemento es legal siempre y cuando el establecimiento informe previamente al cliente. "Yo pagaría para que se fuera la banda", bromea Alfonso Arús, que remata entre risas: "Veo a alguien conectando un cable, me levanto y me voy".

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