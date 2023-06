En directo desde Nápoles (Italia) a bordo de un crucero, El Sevilla realiza su conexión diaria con Aruser@s ataviado con su gorra de marinero y la habitual sonrisa que suele acaparar su rostro. Pero, ¿por qué es tan feliz el cantante y showman? ¿Acaso sabe algo que el resto de la humanidad no sepa?

Miguel Ángel Rodríguez vive su vida conforme a una simple regla que aplica a todos los aspectos de su existencia. "Si dice algo Pedro Sánchez, me parece bien. Si dice algo Feijóo, me parece bien también. No pienso en lo que he dicho y hay gente que no está de acuerdo conmigo y a mí también me parece bien".

El secreto para ser feliz se lo ha confiado su amigo y vecino Blas. "Siempre ha dicho que él no piensa y cuanto menos piensa, es más feliz. Y yo lo veo y es un tío feliz". Blas no hace caso de la frase célebre de Descartes ("Pienso, luego existo") ni atiende a otro tipo de cuestiones, pero es un ser que siempre está contento. Es por ello que El Sevilla lleva tiempo siguiendo su ejemplo de no pensar. "Llámame tonto, pero me va bien".