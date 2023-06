El Sevilla reflexiona en una conexión en directo con Aruser@s sobre la actualidad política y las "técnicas de campaña" de cara a las elecciones del 23 de junio: "No es lo mismo hacerse el gracioso que ser gracioso". "Pedro Sánchez ha tirado de juego de palabras diciendo que en economía tienen a Nadia y el PP no tiene a 'nadie'", destaca El Sevilla, que afirma que mientras unos piensan que el presidente ha sido muy gracioso otros dicen que no tiene ninguna gracia.

Por otro lado, El Sevilla también opina de la polémica sobre Irene Montero y Yolanda Díaz por las negociaciones entre Podemos y Sumar. "No tienen ninguna gracia ni la una ni la otra", afirma El Sevilla, que destaca que mientras Irene Montero parece "que está todo el día enfadada", Yolanda Díaz parece que "vive en el País de las Maravillas". "Quien está haciendo palmas con las orejas es la derecha" destaca El Sevilla sobre esta tensión entre la izquierda.

Además, Alfonso Arús enseña cómo celebró El Sevilla su fiesta de cumpleaños.