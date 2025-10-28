El truco para romper un coco acaba en desastre: así destroza un joven la encimera de la cocina

Alfonso Arús muestra el viral de un joven que intenta partir un coco con un supuesto truco infalible: colocar un chicle en la mesa para amortiguar el golpe. Puedes ver el restultado en este vídeo.

Al joven del viral que ha mostrado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s le han comentado un truco infalible para saber romper un coco a la primera; lo ha puesto en práctica, pero el resultado no ha sido el que esperaba.

Como vemos en el video sobre estas líneas, el joven pega un chicle en el centro de la mesa de la cocina y se dispone a partir el coco justo sobre la goma con tanta fuerza que termina por romper y hacer un agujero en la encimera.

"Se ha cargado toda la cocina", alucina Alfonso Arús, a lo que Tatiana Arús añade: "¿Pero qué tipo de chicle es ese?".

