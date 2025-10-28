Ahora
El truco para romper un coco acaba en desastre: así destroza un joven la encimera de casa

Mandahué

El truco para romper un coco acaba en desastre: así destroza un joven la encimera de la cocina

Alfonso Arús muestra el viral de un joven que intenta partir un coco con un supuesto truco infalible: colocar un chicle en la mesa para amortiguar el golpe. Puedes ver el restultado en este vídeo.

Al joven del viral que ha mostrado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s le han comentado un truco infalible para saber romper un coco a la primera; lo ha puesto en práctica, pero el resultado no ha sido el que esperaba.

Como vemos en el video sobre estas líneas, el joven pega un chicle en el centro de la mesa de la cocina y se dispone a partir el coco justo sobre la goma con tanta fuerza que termina por romper y hacer un agujero en la encimera.

"Se ha cargado toda la cocina", alucina Alfonso Arús, a lo que Tatiana Arús añade: "¿Pero qué tipo de chicle es ese?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La mentira de Mazón sobre su 'complicado' trayecto desde el Palau al CECOPI: ni llovía ni había tráfico
  2. ¿Qué cambia con Junts en la "oposición"? El futuro de una relación que ya estaba rota con el Gobierno de Sánchez
  3. El Senado se prepara para la comparecencia de Sánchez: misma sala que Ábalos, Cerdán y Koldo y sin periodistas
  4. Privatizar hospitales públicos, el negocio que el PP lleva en su ADN y que sigue causando problemas en toda España
  5. El huracán Melissa, la tormenta más fuerte del año, azota Jamaica, República Dominicana y Haití y amenaza a Cuba
  6. Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción