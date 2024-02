Que los niños tienen una curiosidad sin límites es algo que cualquier padre sabe muy bien... y conoce además hasta qué puntos llega esa curiosidad. El bebé que protagoniza este vídeo viral quiere salir de dudas y saber de una vez a qué sabe eso que tan felizmente se come su perro. Por eso, intenta comer el pienso del can, pero su madre se lo impide, como vemos en este vídeo subido a TikTok por @baerkimberragnar y emitido en Aruser@s.

El pequeño, que se encontraba ya al lado del cuenco, llora desconsolado, intentando convencer a la mujer, a su manera, de que su idea no es tan mala como ella cree. "Eso no es bueno para ti, te puedes atragantar", le dice su madre en inglés, pero él no atiende a razones.

"Yo lo hubiera dejado que comiera, porque en el momento que lo prueba lo va a escupir", asegura Angie Cárdenas, madre de cuatro infantes. "Pero hay pienso que vale una fortuna y que yo creo que debe ser un manjar", bromea Alba Gutiérrez.