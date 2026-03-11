Tomar agua caliente al despertase para activar el organismo: qué hay de cierto (y de falso) tras esta nueva moda viral

Alba Sánchez analiza en Aruser@s la nueva tendencia viral que arrasa en redes y que consiste en beber un vaso de agua caliente nada más despertarse para activar al organismo.

Es la nueva moda viral y más de uno lo ha probado ya, aunque no sea del todo agradable. Según los gurús de TikTok, beber agua caliente nada más despertar es bueno para el organismo. Alba Sánchez analiza en Aruser@s -tomando como partida un artículo de El Huffington Post- si estos supuestos beneficios son reales o no.

"Spoiler: sí, pero no", anuncia la periodista. "Los médicos afirman, después de hacer numerosos estudios e investigaciones, que sí que sirve beber a primera hora de la mañana nada más levantarse para activar el estómago y los intestinos", explica. Al parecer, es "una forma de decirle al cuerpo que ya estamos despiertos para acelerar el metabolismo"

Sin embargo, o es indiferente o no hay suficiente evidencia científica para asegurar que la temperatura del agua suponga una diferencia. "En las redes sociales prometen que beber agua caliente nada más levantarse mejora la digestión, reduce la hinchazón abdominal, adelgaza y desintoxica el organismo", cuenta Sánchez. Pero los expertos sanitarios aseguran que de esto último ya se encargan los riñones y el hígado y aprovechan para desmentir otros mitos.

Y es que el agua con limón no desintoxica, el vinagre de manzana no quema grasa, no es necesario cepillarse los dientes justo después de comer cítricos, el café no deshidrata ni dormir con calcetines o comer solo antes de las 18h adelgaza.

