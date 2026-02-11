Alfonso Arús, sobre la nueva moda viral de dormir con la boca tapada: "Me pones la cinta y ya no duermo"

Dormir con la boca tapada con cinta, la tendencia viral, puede tener graves consecuencias para la salud: falta de oxigenación, alteración del sueño y riesgo de problemas respiratorios.

En los 'Top Expertos',Alfonso Arús ha hablado sobre la nueva moda de dormir con la boca tapada con una cinta adhesiva. "Es peligrosa", advierte. Para analizarlo, en Aruser@s han mostrado la opinión del doctor Durán Cantolla sobre esta práctica, que consiste en dormir con una cinta cubriendo la boca para obligarse a respirar únicamente por la nariz.

"En redes se vende como una solución mágica contra los ronquidos o el mal descanso", explica el experto, que alerta de que "en algunos casos puede ser peligrosa y nociva para la salud". "Muchas personas respiran por la boca no por un mal hábito, sino porque padecen alguna condición que les impide respirar correctamente por la nariz. En esos casos, taparse la boca no va a corregir el problema", señala.

Y advierte de las posibles consecuencias: "Lo que puede ocurrir es que dejes de respirar correctamente, lo que provocará una falta de oxigenación, dificultades en el sueño y un deterioro de la salud".

Desde el plató coinciden en que no todos los casos son iguales. "¿Psicológicamente, cuando te tapas la boca con una cinta, no te entra angustia?", se pregunta Angie Cárdenas. Alfonso Arús responde tajante: "Yo no podría. Me pones la cinta y ya no duermo".