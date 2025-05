Tom Cruise recibe una ovación de cinco minutos tras estrenar 'Misión imposible: Sentencia final' en Cannes

Tom Cruise ha recibido una ovación de cinco minutos tras proyectarse la última película de 'Misión Imposible' en el Festival de Cannes 2025, donde también ha posado ante los medios subido en una avioneta.

"Vemos cómo se montaba en esa avioneta para posar ante las cámara, muy propio de Tom Cruise", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús pregunta por Ana de Armas, con la que se relaciona al actor tras verlos juntos en diferentes ocasiones. "No, ella está en Nueva York presentando su última película", explica la colaboradora, que enseña en este vídeolas palabras de la actriz sobre Tom Cruise en un programa de EEUU.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña los diferentes looks que se han visto en la alfombra roja de Cannes. Como el de Irina Shayk, que no convence a nadie en el plató. "No sé qué le ha pasado este año que cada noche vuelve a posar", explica Tatiana Arús, que afirma que la modelo vuelve a repetir por tercer día consecutivo "un estilo de la familia Adams".

"Ese efecto pelo mojado, que, para mí, es efecto pelo sucio porque lo lleva muy aplastado", explica la colaboradora, que afirma que la modelo es muy guapa para ese look que no le termina de favorecer.