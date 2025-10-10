Un tiktoker, sobre la subida de precios en España desde los 2000: "Antes por 12.000 euros comprabas un coche, ahora ni una rueda"

Hans Arús comenta el último vídeo viral del tiktoker Álvaro Casares, donde analiza con humor la evolución de los precios en España desde los años 2000. Desde el aceite hasta las hamburguesas del McDonald’s, pasando por el precio del kiwi.

Hans Arús muestra en 'Lo más' de Aruser@s el último vídeo del creador de contenido Álvaro Casares (@alvarocasaress), quien ha reflexionado sobre cómo han aumentado los precios de productos cotidianos en España desde los 2000.

A través de una cómica crítica en vídeo, el tiktoker muestra una lista de productos: un litro de aceite, un coche de gama media, un café, camisetas de fútbol, gasolina, hamburguesa del McDonald's, el litro de leche... Y todos los productos han sufrido un incremento importante.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores del programa reflexionan ntre risas y resignación sobre cómo ha cambiado el coste de la vida.

Hans Arús matiza que "lo de las camisetas de fútbol se nos está yendo de las manos". "Si pones número y nombre, se te van a los 120 euros, cualquier equipo", señala el colaborador. "El precio del kiwi ha hecho que Rocío y yo cambiemos de supermercado de confianza", desvela Patricia Benítez, visiblemente disgustada.

