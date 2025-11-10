Un tiktoker, sobre el secreto mejor guardado de las madres: "Nos mienten en las recetas para que no las superen"

Hans Arús muestra el vídeo de un tiktoker que acusa a las madres de no decir nunca la verdad cuando comparten una receta.

¿Guardan las madres sus secretos para que nadie las supere en la cocina? En el plató de Aruser@s, Hans Arús ha compartido el viral de un creador de contenido que sostiene que "las madres nunca dicen la verdad cuando les pides una receta".

En el vídeo, el tiktoker escenifica una conversación cotidiana con su madre para demostrarlo. Cuando le pregunta cómo preparar una de sus recetas, ella le responde con una precisión muy "de madre": "Un chorreón de aceite, unas cuantas judías, zanahorias las que veas que están bien, una patata mediana, que no sea ni muy grande ni muy chica, un puñadito de sal y una mijita de pimienta".

"Esto es imposible que nos salga igual que a ella", apunta la novia del tiktoker entre risas en el vídeo, a lo que él le contesta: "Claro, porque no nos dicen la verdad".

Desde el plató, los colaboradores de Aruser@s no han podido evitar comentar el vídeo, reconociendo que el joven tiene razón. "Cuando tienes la receta tan clara, no mides cantidades", diceTatiana Arús, asegurando que las madres tienen una inconfundible intuición culinaria.

